Deinze haalt reuzenrad van 40 meter hoog naar centrum: “Met je bubbel genieten van unieke vergezichten” Anthony Statius

04 september 2020

14u57 12 Deinze Wie dit najaar eens goed van de grond wil gaan, moet in Deinze zijn. De stad installeert vanaf 16 oktober een reuzenrad op het Sint-Poppoplein, aan de oever van de Leie. Het rad is 40 meter hoog, telt 24 gondels en heeft een kostenplaatje van 40.000 euro.

Bij de noorderburen in Aalter kunnen inwoners al sinds 2017 rondjes draaien op het reuzenrad tijdens de septemberkermis, maar dit jaar kun je ook in Deinze genieten van unieke vergezichten. Voor het eerst haalt de Leiestad een reuzenrad naar het centrum. Tussen 16 oktober en 15 november kun je een ritje maken op het SkyWheel, een reuzenrad van veertig meter hoog.

Met dank aan de foorkramers

“De komst van het SkyWheel hebben we te danken aan de foorkramers van Deinze”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Omdat zij deze zomer wel een kermis mochten organiseren in onze stad en omdat hun nationale manifestatie hier mocht starten, wilden de foorkramers iets terug doen. Zij brachten ons in contact met de Nederlandse uitbater V.O.F. Van Reken, die over de hele wereld attracties installeert. Het reuzenrad dat naar Deinze komt, stond deze zomer aan de Vuurtoren in Blankenberge. Het is 40 meter hoog en het telt 24 gondels, goed voor 144 plaatsen. Overdag zal het spectaculaire vergezichten bieden. Zo zal je een prachtig uitzicht hebben over Deinze en bij helder weer zul je zelfs Gent of Oudenaarde zien liggen. Wanneer het donker wordt, zal het rad met ledlampen sfeervol verlicht zijn, dus ook voor wie op de grond blijft, wordt het de moeite waard om te komen kijken.”

Coronaproof

“Met dit initiatief willen we onze inwoners bedanken voor de inspanningen die ze de voorbije maanden hebben geleverd in de strijd tegen het coronavirus”, gaat Vermeulen verder. “We zullen ervoor zorgen dat de coronahelden van onze stad, bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken, kunnen genieten van een gratis ritje met het gezin. Een ticket voor het SkyWheel zal zeven euro kosten voor volwassenen en vijf euro voor kinderen. Een niet te missen kans om de stad uit een ander perspectief te zien. Genieten van het uitzicht kan volledig coronaproof in je eigen bubbel. Er kunnen vijf personen in een gondel en na ieder ritje worden ze ontsmet. In de gondels zijn mondmaskers niet verplicht, want je zit in je eigen bubbel.”

Acties

“We gaan ook enkele acties aan het reuzenrad koppelen”, vult schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens (Open Deinze) aan. “Zo kunnen we met een stempelkaart werken, waarbij mensen na tien consumpties in handelszaken in Deinze en alle deelgemeenten recht hebben op een gratis ritje. Ook over randanimatie rond het rad zijn we nog volop aan het brainstormen. Het reuzenrad zal leven brengen in onze stad in een periode wanneer er niet veel te doen is. Het komt er net na de Week van de Klant en wanneer de lichtjes van het rad uitgaan in november, wordt de kerstverlichting aangestoken.”