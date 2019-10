Deinze dooft zaterdag alle lichten Anthony Statius

08 oktober 2019

10u54 0 Deinze De stad Deinze werkt op zaterdag 12 oktober mee aan de 24ste Nacht van de Duisternis. Dan dooft men net als verschillende andere gemeenten en steden de openbare verlichting en kunnen inwoners even proeven van de rust en gezelligheid van een donkere nacht.

Met de jaarlijkse campagne Nacht van de Duisternis zetten Bond Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder en de Vereniging Voor Sterrenkunde de impact van lichtvervuiling in de kijker. Dit doen ze door het licht eens uit te doen.

Volgens de campagne kan men best met minder verlichting, zonder daarbij aan veiligheid in te boeten. Teveel nachtelijke verlichting leidt tot slaapgebrek en gezondheidsproblemen bij mensen. Maar ook het bioritme van planten en dieren lijdt eronder. Bovendien is een te fel verlichte nacht ook een enorme energieverspilling.