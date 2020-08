Deinze al een week zonder nieuwe coronabesmettingen: “Laatste besmetting was in deelgemeente Vinkt” Joeri Seymortier

06 augustus 2020

11u17 0 Deinze Deinze heeft al een week geen nieuwe coronabesmetting meer, en komt daarmee voor het eerst sinds lang op risicofactor nul.

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) had enkele dagen geleden nog gezegd dat een risicofactor nul voor een stad als Deinze bijna onmogelijk was, maar is trots dat het toch gelukt is. De voorlopig laatste besmetting in Deinze dateert nu van 29 juli. “Een dikke proficiat aan alle Deinzenaren”, reageert burgemeester Vermeulen. “We mogen best trots zijn op onze risicofactor nul, want we hebben daar samen best veel inspanningen voor gedaan. Het zijn de inspanningen die nutteloos lijken in de wijk, die ervoor zorgen dat ze renderen in plaatsen waar het nodig is. Geniet ervan, het kan morgen alweer anders zijn. Uiteraard hebben we ook geluk, en uiteraard zal dat geluk van korte duur zijn. Het gevaar kan overal zitten. De laatste besmetting in onze stad was in deelgemeente Vinkt. Ik verneem van collega’s dat hun positieve gevallen vooral mensen zijn die terugkeren uit het buitenland. Blijf je aan de regels houden. Laat je testen als je twijfelt.”