Deinse zangeres Meskerem Mees komt naar jarDeins

18 augustus 2020

De Deinse zangeres Meskerem Mees treedt op donderdag 17 september op in jarDeins, de concertenreeks aan het Leietheater.

Met haar debuutsingle Joe stond de 20-jarige singer-songwriter Meskerem Mees uit Merendree (Deinze) enkele weken bovenaan de lijst De Afrekening van StuBru.

Op 17 september komt ze haar liedjes spelen in de tuin van het Leietheater. Het concert was gepland in De Klaproos in Landegem, maar dit kan omwille van de huidige veiligheidsmaatregelen daar niet plaatsvinden. Tickets kosten 16 euro en de ticketverkoop start op donderdag 20 augustus. Er wordt rekening gehouden met de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen en tickets bestellen kan in bubbels van 4, 3, 2 of 1. In september loopt het zomerprogramma jarDeins nog verder, met films op donderdag- en vrijdagavond en een concert op zaterdag. Het volledige programma vind je online op www.leietheater.be.