Deinse woensdagmarkt gaat door onder strikte voorwaarden Anthony Statius

17 maart 2020

22u08 2 Deinze De woensdagmarkt in Deinze gaat nog door, dit echter onder strenge voorwaarden. Dit laat burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) weten.

De federale regering heeft dinsdagavond extra maatregelen bekendgemaakt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle markten in Vlaanderen gaan woensdag door, dus ook in Deinze.

“We beperken onze markt tot voeding en zullen de Markt in twee knippen”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Mensen komen het best alleen, dus zonder kinderen of ouders, en enkel om verse groenten en fruit te kopen in open lucht. We vragen onze inwoners om geen praatje te slaan en om anderhalve meter afstand te bewaren. Alle kramen krijgen nadarhekken zodat elk kraam slechts een persoon tegelijk kan bedienen. De cafés en terrassen op de Markt zijn gesloten en de kramen sluiten om 12 uur.”