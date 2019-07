Deinse vroedvrouwen nodigen baby’s en gezinnen uit op verjaardagsfeest Materniteit Sint-Vincentiusziekenhuis viert derde verjaardag met parkwandeling Anthony Statius

01 juli 2019

16u06 0 Deinze De nieuwe materniteit van het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze bestaat drie jaar en dit laat men niet zomaar voorbijgaan. De v roedvrouwen nodigen donderdagmiddag alle borelingen van de voorbije drie jaar uit voor een parkwandeling in de Brielmeersen. “Er worden hier jaarlijks 500 baby’s geboren, we hopen zoveel mogelijk bekende gezichtjes terug te zien", zegt hoofdvroedvrouw Sabine Van de Vyver.

De afdeling materniteit van het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze verhuisde drie jaar geleden naar een nieuwe vleugel. Het materniteitsteam van Deinze bestaat uit vijf gynaecologen, een 25-tal vroedvrouwen en vijf kinderartsen. Eind 2015 kreeg het vroedvrouwenteam het label Baby Friendly Hospital Initiative opgespeld, een titel die wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid en UNICEF België aan ziekenhuizen met een uitgesproken baby- en moedervriendelijk beleid. Daarnaast ontving het in 2017 de allereerste ‘Gouden Pinard’ van de Beroepsvereniging van vroedvrouwen (VBOV), met onder andere een speciale vermelding voor de professionaliteit, de aandacht voor de mama’s en de nazorg tot een jaar na de bevalling. Dat de aandacht voor de jonge gezinnen niet verslapt, bewijst het vroedvrouwenteam van Sabine Van de Vyver met het evenement Walk in the park, dat komende donderdag 4 juli plaatsvindt in de Brielmeersen.

“We willen onze verjaardag absoluut niet onopgemerkt laten voorbijgaan”, zegt Sabine. “Het is nu drie jaar geleden dat we onze oude stek verlieten. Niet evident, want in het begin kom je in een leeg gebouw terecht dat nog weinig ziel heeft. Maar ondertussen is die ziel aanwezig en de nieuwe materniteit ondertussen als een warme thuis. We hopen dat donderdag te kunnen vieren met zo veel mogelijk bekende gezichten en gezichtjes van de voorbije jaren. Daarom nodigen we alle baby’s die de voorbije drie jaar of vroeger het levenslicht zagen in onze materniteit samen met hun mama’s, papa’s, broertjes en zusjes uit voor een parkwandeling. We verwachten heel wat volk, want in onze materniteit worden er jaarlijks zo’n 500 kindjes geboren.”

“Om 14 uur verzamelen we op de parking naast het voetbalveld op de Brielmeersen en maken we samen een wandeling van een half uur” vervolgt Sabine. “Daarna vleien we ons neer op de picknickdekens ter hoogte van de speeltuin, voor iets zoets en een drankje. Ondertussen geven twee vroedvrouwen tips over draagdoeken, genieten de kindjes van de kinderanimatie en kunnen ze zich laten grimeren. Tot slot krijgen de aanwezigen een goodiebag mee naar huis als aandenken. Het feest wordt een groot ‘mama café’, voor de gelegenheid uitgebreid naar de papa’s en de rest van het gezin.”

Geïnteresseerden voor het feest kunnen inschrijven via materniteit@azstvdeinze.be. De deelnameprijs bedraagt 5 euro.