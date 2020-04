Deinse textielproducent maakt mondmaskers voor zorgverleners: “Alle medewerkers dragen hun steentje bij” Liebaert Textiles en stad Deinze zorgen voor mondmaskers van Deinse makelij Anthony Statius

04 april 2020

13u46 4

Deinze Bij Liebaert Textiles in Deinze werkt het personeel zich sinds de start van de coronacrisis uit de naad om zo snel mogelijk mondmaskers te maken. Op vraag van de stad Deinze werden op amper twee weken tijd 5.000 stuks geleverd aan zorgverleners in de regio. "De nood is hoog en ons team draait overuren om ook essentiële beroepen te voorzien van mondmaskers", zegt Mathieu Liebaert, innovation & marketing manager bij Liebaert Textiles.

Vorige week lanceerde de stad Deinze de campagne ‘Mijn mondmasker beschermt jou, jouw mondmasker beschermt mij’. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners te overtuigen om een mondmasker te dragen. Ondertussen zorgde burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) dat er ook in de Leiestad een productielijn werd opgestart. Hiervoor werd de hulp ingeschakeld van Liebaert Textiles, het bekende familiebedrijf dat al sinds 1887 actief is in Deinze.

“Bij het uitbreken van de coronacrisis halverwege maart bleek al duidelijk er een gigantisch tekort aan mondmaskers zou zijn”, zegt Jan Vermeulen. “Ik heb onmiddellijk Liebaert Textiles gecontacteerd toen bleek dat er problemen waren met de federale bestelling van mondmaskers. Er werd snel geschakeld en op twee dagen tijd produceerde Liebaert al een eerste prototype.” Mathieu Liebaert vult aan: “Het was belangrijk om zo professioneel mogelijk te werk te gaan en maskers te produceren die zo goed mogelijk beschermen. We hebben eerst informatie opgevraagd en zo de juiste stoffen geselecteerd voor ons ontwerp. De stoffen komen uit de voorraad van onze nieuwe sportkledinglijn RectoVerso, waarvan de productie werd uitgesteld. De mondmaskers bestaan uit drie lagen en ze sluiten goed aan op het gezicht. Het voordeel is dat de maskers duurzaam zijn: je kan ze wassen op 60 graden Celsius en daarna gewoon opnieuw gebruiken. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die werken in de zorgsector, maar ook voor andere essentiële beroepen zoals het personeel van onze supermarkten en de politiediensten. Om ze op grote schaal voor particulieren te maken, is onze confectieafdeling te klein.”

Bij Liebaert Textiles werd de productie volledig herzien voor het maken van de mondmaskers. “Er werden protocols uitgeschreven om het productieproces zo veilig mogelijk te laten verlopen”, zegt Mathieu. “Om te voldoen aan de grote vraag werden heel wat personeelsleden uit alle departementen van het bedrijf opgetrommeld. Zij dragen met plezier hun steentje bij. De solidariteit is groot, vele personeelsleden werken overuren en helpen tijdens hun verlof mee aan de productie. Intussen is er ook een samenwerking met het Deinse Dekeukelaere laundry solutions. Zij zorgen ervoor dat de maskers industrieel gewassen en dus volledig ontsmet zijn alvorens ze verpakt worden.”

“Een volledig Deins verhaal dus en daar mogen we fier op zijn”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Op 19 maart werden de eerste mondmaskers geleverd aan het DVC Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne, een instelling voor mensen met een handicap. Op twee weken tijd werden er meer dan 5.000 stuks gemaakt en geleverd aan zorgverleners in de regio Deinze, waaronder alle rusthuizen. De maskers worden verkocht aan de productiekost van zo’n 5 euro per stuk. De productie is volzet tot eind april en ondertussen werkt Liebaert verder aan een nieuwe generatie maskers om in aanmerking te komen voor een CE-certificering. Los van de discussie hoe effectief mondmaskers nu wel zijn; in de toekomst zullen we er niet meer omheen kunnen. Ook wanneer het coronavirus bedwongen is en de economie terug op gang komt, zal er vraag naar zijn. Ik voorspel dat we in de toekomst niet meer zullen vliegen zonder mondmasker”, aldus Vermeulen.