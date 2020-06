Deinse speelpleinwerkingen zoeken animatoren Anthony Statius

05 juni 2020

10u01 0 Deinze Speelpleinwerking Doekeewa in Deinze en speelpleinwerking Hupsakee in Nevele en Landegem zijn op zoek naar animatoren.

Doekeewa en Hupsakee bezorgen heel wat kinderen onvergetelijke momenten door speelpleinnamiddagen te organiseren tijdens de zomervakantie. Beide speelpleinwerkingen kunnen wel wat versterking gebruiken en daarom is de stad Deinze op zoek naar extra animatoren. Jongeren vanaf 16 jaar of jongeren die dit jaar 16 jaar worden kunnen zich nog steeds inschrijven. Animatoren zonder attest ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding van 25 euro per dag en animatoren met een attest krijgen 35 euro per dag.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.deinze.be/animatoren of doekeewa@deinze.be.