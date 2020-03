Deinse scouts bieden hulp aan wie niet durft of kan buitenkomen Anthony Statius

13 maart 2020

15u53 7 Deinze Ook de scouts van Deinze dragen hun steentje bij in deze tijden van coronacrisis. Vrijdag lanceerden zij een solidariteitsactie voor wie niet kan of durft buiten te komen. “We zetten ons in voor jong en oud”, klinkt het.

“We hebben een zeer actieve oud-leidingsgroep en aangezien alle activiteiten en lessen afgelast zijn, hebben zij tijd over”, zegt groepsleidster Oona Martens. “Samen met de huidige leidingsgroep bieden ze hulp aan al wie dat nodig zou hebben. Mensen mogen ons contacteren voor allerlei klusjes of taken, zoals boodschappen doen of de hond uitlaten. Zo helpen we samen de zwakkeren en gaan we de verspreiding van het virus tegen.”

Geef een seintje via grl20@scoutingdeinze.be en de scouts brengen je in contact met een enthousiaste vrijwilliger die jou een handje toesteekt.