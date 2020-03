Deinse Lokaalmarkt zet in op bestellingen: “We bedienen een klant per keer” Anthony Statius

23 maart 2020

09u01 4 Deinze Ook Lokaalmarkt, de wekelijkse boerenmarkt in de Farmfabriek in Deinze, kan door de coronacrisis tijdelijk niet doorgaan. De organisatoren zetten daarom volop in op bestellingen. “Voor onze trouwe fans willen we er altijd zijn, ook als het even tegenzit”, zegt Jensen Vercamer.

Hoewel er strenge voorzorgsmaatregelen werden genomen, mag ook de Deinse Lokaalmarkt minstens tot begin april niet doorgaan. “Net nu voeding zo belangrijk is en we onze meerwaarde ten volle kunnen bewijzen”, zegt Jensen Vercamer. “Net nu mogen we geen verser, gezonder en eerlijker alternatief voor de supermarkt bieden. Dat vinden we heel jammer.”

Lokaalmarkt ging op zoek naar creatieve oplossingen en men zette op die manier snel een systeem op waarbij klanten hun boodschappen online kunnen bestellen. “Dit kan tot één dag voor de markt normaal zou plaatsvinden”, aldus Vercamer. “De dag zelf kan de klant zijn boodschappen snel en eenvoudig afhalen. Daarbij hanteren we natuurlijk strenge veiligheidsmaatregelen. We bedienen een klant per keer en mensen moeten ruim afstand van elkaar houden. Ze kunnen alleen met Bancontact betalen. Met dit systeem komen we tegemoet aan de wensen van veel klanten. We hebben een mooie basis van heel toegewijde klanten. Ze doen elke week bij ons hun boodschappen omdat ze onze kwaliteit niet in de supermarkt vinden. Voor die klanten willen we er altijd zijn. Ook als de omstandigheden wat tegenzitten. Tegelijk zijn de bestellingen voor de boeren heel welkom. Net zoals vele andere zelfstandigen worden ook zij zwaar getroffen. Niet het minst de boeren die er bewust voor kiezen om alleen rechtstreeks te verkopen zodat ze een eerlijke prijs krijgen. Met de formule van bestellingen helpen we ook hen door deze crisis heen.”

Het bestelplatform is beschikbaar via de website van Lokaalmarkt: wwww.lokaalmarkt.be.