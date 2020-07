Deinse kajakkers houden Leiewater proper Anthony Statius

06 juli 2020

09u13 0 Deinze De leden van de Deinse Kajak Club hebben zondagnamiddag vanuit hun kajaks zwerfvuil opgeraapt langs de oevers van de Leie. “Er lag opmerkelijk minder afval dan andere jaren”, zegt Arno Corijn.

De Leie tussen Astene en Deinze ligt er weer een pak properder bij. Zondagnamiddag gingen 23 leden van de Deinse Kajak Club het water op voor de grote lenteschoonmaak.

“We houden ons sportterrein graag proper”, zegt Arno Corijn. “Samen proberen we op enkele uren tijd zoveel mogelijk zwerfvuil uit het water te vissen. Deze actie is ook belangrijk om onze jongste leden bewust te maken van het belang van een propere Leie. In het stuk tussen Astene Sas en de grote zwaaikom lag opmerkelijk minder afval dan andere jaren. We hebben in totaal zes vuilniszakken gevuld en deze worden door de stad Deinze opgehaald aan ons clublokaal aan het ‘t Oud Sashuis.”

“Door het coronavirus is er dit jaar geen Battle of Astene Sas, maar we bereiden ons al voor op de editie van volgend jaar”, zegt Arno. “Wie wil leren kennismaken met de kajaksport, is iedere vrijdagavond welkom op onze initiatielessen. De twee eerste lessen betaal je 5 euro.”

Meer info via jeugd.deinsekajakclub.be of www.deinsekajakclub.weebly.com.