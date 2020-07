Deinse Feesten beperkt tot kermis en avondmarkt Anthony Statius

17 juli 2020

14u45 19 Deinze De Deinse Feesten worden deze zomer beperkt tot de kermis en de avondmarkt. De zomerfoor loopt van vrijdag 24 juli tot en met zondag 2 augustus en bezoekers met een leeftijd vanaf 12 jaar zullen verplicht zijn om een mondmasker te dragen.

Deze zomer geen vuurwerk, geen Parkies, geen kippenworp, geen café Chantant en geen eerste editie van de Balloonmeeting in Deinze. Het coronavirus heeft een dikke streep getrokken door bijna het volledige programma van de Deinse Feesten, maar toch blijven enkele vaste waarden overeind.

“De kermis gaat door”, zegt schepen van Feestelijkheden Bruno Dhaenens (Open Deinze). “Van vrijdag 24 juli tot en met zondag 2 augustus strijken een 25-tal kermisattracties neer op de Markt van Deinze. Met de organisatie van de zomerkermis willen we de foorkramers en de horeca ondersteunen en bieden we de thuisblijvers een leuke uitstap aan.”

Geen vuurwerk

“Het wordt evenwel geen gewone editie”, vervolgt de schepen. “Door de coronacrisis zijn er dit jaar geen optredens, wielerwedstrijden of vuurwerk. Alleen de avondmarkt zal plaatsvinden op vrijdag 31 juli, weliswaar in beperkte vorm. Bezoekers en foorkramers moeten de veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De belangrijkste regel blijft anderhalve meter afstand houden en om deze regel te handhaven wordt maar een beperkt aantal personen tegelijk toegelaten op de attracties. Aan iedere attractie zal er handgel ter beschikking zijn. Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen van twaalf jaar en ouder. We zullen er zelf geen uitdelen, dus iedereen wordt gevraagd om een masker mee te brengen.”

De kermis opent op vrijdag 24 juli om 17 uur. Op zaterdag en weekdagen gaan de attracties open om 15 uur, op zondag om 14 uur.