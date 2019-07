Deinse delegatie luistert Rheinbach Classic op Anthony Statius

24 juli 2019

09u52 0 Deinze Een ruime delegatie Deinzenaren was afgelopen weekend op bezoek in de Duitse zusterstad Rheinbach. De fanfare van de vriendenkring van de brandweer luisterde de oldtimercorso Rheinbach Classic op, terwijl Antoine Carton met een oude brandweerwagen een van de blikvangers was.

Voor schepen van Verbroedering Rutger De Reu (CD&V) was het de eerste ontmoeting met de vrienden uit Rheinbach: “Onze verbroedering met Rheinbach bestaat al sinds 1981, maar de band is nog steeds zeer nauw. We werden zeer hartelijk ontvangen en het was ook fijn te zien hoe de beide brandweerkorpsen met elkaar verbroederen. Een verbroedering moet meer zijn dan een aantal contacten tussen de bestuurders van de steden. Dit bezoek bewijst dat zo een verbroedering ook echt verrijking kan zijn voor onze inwoners. Dat wij ons steentje konden bijdragen aan de Rheinbach Classic, waar meer dan 500 oldtimers uit verschillende landen aan deelnamen, was ook voor de lokale organisatie een dankbaar geschenk.”

Meer over Rheinbach

Rheinbach Classic