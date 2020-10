Deinse cafébazen over strengere maatregelen: “Een mokerslag voor de cafés” Anthony Statius

07 oktober 2020

13u27 0 Deinze “De nieuwe maatregelen zijn een mokerslag voor de cafés.” Katelijne Coddens van Muziekcafé Elpee aan het station van Deinze windt er geen doekjes om. Vanaf vrijdag moeten cafés al sluiten om 23 uur en mogen er maar vier mensen aan één tafel zitten. Strenge maatregelen, die bij de Deinse cafébazen op niet veel begrip kunnen rekenen.

De strengere maatregelen die dinsdagmiddag door federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) werden aangekondigd, stuiten vooral de cafébazen tegen de borst. Het sluitingsuur dat van 1 naar 23 uur wordt teruggeschroefd en het beperken van de sociale bubbels tot vier personen aan één tafel hebben een grote impact op de nu al beknotte bewegingsvrijheid van de cafés.

James De Decker en Julia Elbers heropenden op dinsdag 21 juli in volle coronacrisis de deuren van café Gentlemen op de Markt. Voor hen is het vervroegde sluitingsuur het grootste probleem. “Sluiten om 1 uur op vrijdag en zaterdag was al een ramp”, zegt Julia. “In de week doen wij om 22 uur dicht, dus dat maakt niet uit, maar in het weekend zal dit wel een serieus verschil zijn. We vrezen dat mensen nu gewoon langer op restaurant zullen blijven plakken om nog iets te drinken en dus bijgevolg niet meer zullen afzakken naar de cafés. We gaan een oproep doen naar onze klanten om wat vroeger te komen, zo hopen we niet te veel omzetverlies te lijden.”

Wesley Van Syngel van café De Coupee aan het station verliest enkel op vrijdag twee uur, maar voor hem zijn de verkleinde sociale bubbels het grootste struikelblok. “Ik schat dat we hierdoor ongeveer 30 procent van onze zitplaatsen verliezen”, zegt Wesley. “Een groepje van zes personen kan je niet zomaar opsplitsen in twee groepjes van drie personen aan telkens één tafel. Gelukkig mogen we van de stad Deinze onze terrasuitbreiding voorlopig behouden tot minstens het einde van het jaar. Een bijkomend probleem is dat sommige mensen door deze strenge maatregelen opnieuw bang zullen zijn om op café te komen. Ook dat zullen wij voelen in onze omzet.”

Katelijne Coddens van Muziekcafé Elpee vindt dat de cafés onterecht geviseerd worden. “Na Nederland en Frankrijk moest ons land wel volgen”, zegt Katelijne. “De nieuwe maatregelen zijn geen verrassing, maar het is wel terug een mokerslag voor de cafés. Ik blijf geloven in het gezond verstand van mijn klanten. Sinds we terug open zijn hebben we hier geen besmettingen gehad en iedereen houdt zich zo goed als mogelijk aan de maatregelen. Vooral de bubbels van vier personen aan één tafel zal op het moraal van mijn klanten werken. Een stamcafé is het grootste sociaal vangnet voor zo veel mensen. Mensen die geen stamkroeg hebben of zelden naar een optreden gaan, zullen dit nooit begrijpen. Maar vanaf vrijdag zal ik hen dus moeten opsplitsen in kleine groepjes. Soms voel ik mij eerder een schooldirectrice dan een cafébazin.”