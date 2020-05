Deinse burgemeester ziet liever geen fietspelotons: “Domste versoepeling na het toelaten van bezoek

in woonzorgcentra” Anthony Statius

14 mei 2020

09u10 7 Deinze De Nationale Veiligheidsraad zette dan wel het licht op groen voor fietsen in groep, toch ziet men in fietsstad Deinze liever nog geen grote groepen wielertoeristen. “Dit is de domste versoepeling sinds het toelaten van bezoek in rusthuizen vorige maand”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

“Niets is leuker dan fietsen in groep en ik mis het ook, alleen kan dit nu niet op een veilige manier”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Om te beginnen moet je anderhalve meter afstand houden. Dat worden dus langgerekte pelotons en dat is veel te gevaarlijk. Daarbij brengt het ook andere weggebruikers in gevaar. Bovendien is een groep die anderhalve meter tussen iedere fietser laat geen groep meer, omdat de eenheid verbroken is.”

Volgens de burgemeester van Deinze zijn wielertoeristen de laatsten die zich onrechtvaardig moeten behandeld voelen. “Gedurende de hele lockdown mocht er gefietst worden. Deze versoepeling is ook bijzonder onrechtvaardig voor andere verenigingen”, gaat Vermeulen verder. “Vele verenigingen kunnen best met twintig mensen samenkomen op veilige afstand in zalen of open ruimtes die groot genoeg zijn. Hopelijk zijn er veel wielertoeristen en wielertoeristenclubs die hun gezond verstand gebruiken en er niet aan beginnen. In elk geval zal ik onze politiediensten vragen om de afstandsregel zeer strikt toe te passen. Fietsen in kleine groepjes van vier mensen mag wel.”