Deinse burgemeester laat voorlopig geen bezoek toe in woonzorgcentra: “We gaan de geleverde inspanningen niet wegvegen” Anthony Statius

15 april 2020

21u42 58 Deinze De Deinse burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) is niet te spreken over de federale maatregel om beperkt bezoek toe te laten in de woonzorgcentra. “Alle medewerkers en begeleiders hebben zoveel inspanningen geleverd om het virus buiten te houden, dat gaan we nu toch niet op het spel zetten?”

De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdagavond beslist dat rusthuisbewoners nu één vaste bezoeker mogen ontvangen. Dit is niet naar de zin van de Deinse burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

“Hoe hard dit ook kan zijn, het woonzorgcentrum Karel Picqué, dat eigendom is van de stad, zal voorlopig nog dicht blijven”, zegt de burgemeester. “We zullen ook opnieuw overleg plegen met de andere woonzorgcentra uit Deinze, alsook met het DVC Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne. Het vele goede werk dat we met zijn allen tot nu toe deden kan onmogelijk zomaar weggeveegd worden. We moeten nog even karakter tonen en discipline hebben. Er zijn amper voldoende beschermingsmogelijkheden voor het personeel, laat staan voor de bezoekers. Er komen betere tijden aan, maar nu even niet. En wie het hier straks niet mee eens is, schiet gerust op mij, niet op de directies. Laat hen werken, het einde van de tunnel komt in zicht, maar we gaan nu geen Covid-19 binnenbrengen zonder testen en zonder beschermend materiaal dat we elders nodig hebben.”