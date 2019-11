Deins-Italiaanse accordeonist brengt debuut-cd live in Rariteitenkabinet

Anthony Statius

18 november 2019

17u01 0 Deinze Luca Pignata, een Deinse accordeonist met Italiaanse roots, stelt op zondag 24 november zijn debuut-cd voor in het Rariteitenkabinet in Farmfabriek in Deinze.

Luca Pignata groeide op in Zuid-Tirol, studeerde accordeon in Italië en Noorwegen en volgde na zijn studies de liefde richting België. Momenteel woont hij in Deinze en daar nam hij ook zijn eerste cd op, met onder andere muziek van Bach. Onlangs mocht hij zijn debuut-cd voorstellen op radio Klara en zondag mag hij dit eens overdoen in het Rariteitenkabinet van Lore Maegerman.

Het aperitiefconcert start om 11.15 uur in Slachthuisstraat 20/22. Tickets kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via www.rariteitenkabinet.org, lore@rariteitenkabinet.org of 0486/49.30.46.