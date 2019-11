Deins bedrijf neemt bekend barbecuemerk Barbecook over Anthony Statius

05 november 2019

15u40 2 Deinze Het bekende barbecuemerk Barbecook uit Kortrijk werd overgenomen door het Deinse bedrijf LivWise.

Vorig jaar bereidde LivWise zich voor op een internationale groei met de intrede van extra financiële partners en de overname van de firma Anbel. Dit jaar zet LivWise deze groei verder met de overname van het Belgische Barbecook, het merk dat al 35 jaar geldt als één van de grootste spelers op het gebied van barbecues.

LivWise ontwerpt en verdeelt keuken- en interieurartikelen. Naast eigen merken zoals PointVirgule, Dotz en Rixx, verdeelt men ook internationale merken zoals Sistema, Kilner Westmark en Lékué. “Met de toevoeging van Barbecook groeit ons aanbod stevig”, zegt Caroline De Schepper, CEO van LivWise. “Het merk Barbecook blijft in Belgische handen en heel wat personeelsleden verhuizen van Kortrijk naar Deinze. Met deze overname hopen we onze marktpositie in de Benelux alsook internationaal verder te versterken.”

