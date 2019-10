Dégage geeft info over autodelen in Deinze Anthony Statius

14 oktober 2019

09u45 1 Deinze Dégage, DE Gedeelde Autovloot GEnt, organiseert op donderdag 24 oktober een infosessie over autodelen in dienstencentrum Leiespiegel.

Dégage is ontstaan als ‘DE Gedeelde Autovloot GEnt’. Wat in 1998 begon met één VW Golf, is vandaag het grootste particulier autodeelsysteem van het land met meer dan 200 auto’s en 2.000 gebruikers. Sinds twee jaar is Dégage! ook actief in groot-Deinze.

Wie graag meer wil weten over particulier autodelen, wie wil dat zijn of haar wagen minder stil staat en dat de kosten gedeeld worden en wie geïnteresseerd is in een deelwagen van Dégage, die kan vrijblijvend deelnemen aan de infosessie van Dégage. Deze vindt plaats op donderdag 24 om 20 uur in de J. Roggezaal in dienstencentrum Leiespiegel te Deinze. Inschrijven kan via www.degage.be/infosessie.