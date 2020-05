Deel Nevelestraat afgesloten door werken Anthony Statius

24 mei 2020

09u41 0 Deinze Door werkzaamheden wordt de Nevelestraat (N437) ter hoogte van de rotonde aan de Rostraat vanaf maandag 25 mei deels afgesloten. De grachten worden verstevigd en de toplaag van de weg wordt geasfalteerd. De werken duren tot woensdag 10 juni.

Tijdens de werken wordt de Nevelestraat afgesloten tussen de Grote Merestraat en de Boerestraat. Er is een wegomlegging voorzien. Zo volgt het verkeer komende van Hansbekedorp richting Nevele een omleiding via de Grote Merestraat, Reibroekstraat en Boerestraat en het verkeer komende van Nevele richting Hansbekedorp volgt een wegomlegging via de Rostraat, Palestraat, Zandestraat, Brugseheirweg en Grote Merestraat.

Op deze omleggingen geldt éénrichtingsverkeer, uitgezonderd op de straatgedeelten Zandestraat, Brugseheirweg, Grote Merestraat en Reibroekstraat. Fietsen is toegestaan in beide rijrichtingen. Zij kunnen een kortere weg nemen via Ostijnstraat en Nieuwetuinstraat. Om sluipverkeer te vermijden is het niet toegestaan om de Ostijnstraat met voertuigen in te rijden via de Boerestraat of Dalestraat.