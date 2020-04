Deel 5 (slot) van het coronadagboek van Matthieu Machiels, vrijwilliger bij Rode Kruis-Deinze: “Non-stop van dienst zijn geraak ik niet beu, omdat ik het graag doe” Anthony Statius

04 april 2020

15u03 1 Deinze Ook het Rode Kruis vecht mee in de oorlog tegen het coronavirus. Dag en nacht staan vrijwilligers zoals Deinzenaar Matthieu Machiels (48) klaar om onder andere zwaar zieke patiënten naar het ziekenhuis te brengen, onbezoldigd en met evenveel risico om zelf besmet te worden. Lees hieronder het vijfde en laatste deel van het dagboek dat Matthieu voor onze krant bijhield.

“Eindelijk hebben we eens kunnen genieten van een langere nacht. Om 23 uur erin en slapen tot 7 uur, dat kan eens deugd doen.” Voor Matthieu en Kelly verliepen de afgelopen 24 uur wat kalmer, maar dat was welgekomen na een intensieve week.

“Donderdagavond hebben we één oproep binnengekregen”, vertelt Matthieu. “Een man van 45 jaar uit het Gentse, die vreemd genoeg op het eerste zicht niet de klassieke coronasymptomen vertoonde. Geen koorts, geen pijn in de borststreek, maar wel zware ademhalingsproblemen. Een achtergrond van astma en roken vormt zeker onderdeel van het probleem, maar zijn huisarts nam het zekere voor het onzekere en heeft ons toch gebeld. De spoeddienst van het Gentse ziekenhuis waar we hem naartoe hebben gebracht, was volledig volzet. Het is een tendens die we in vele ziekenhuizen beginnen te zien. Er zijn meer en meer opnames en de druk op de capaciteit begint nu wel te stijgen.”

Vrijdag was voor Matthieu een gewone werkdag. Althans, als je telewerken als het nieuwe normaal beschouwt. Zoals je eerder kon lezen, begon Matthieu deze week aan een nieuwe uitdaging als preventieadviseur bij de Vlaamse overheid. Ondertussen kreeg hij ook goed nieuws. “De zuurstofflessen die ik voor het Rode Kruis-Deinze heb besteld, zijn al toegekomen”, zegt Matthieu. “We zaten bijna door onze voorraad heen en nu beschikken we over zo’n 13.000 liter. Dat lijkt veel, maar bij een reanimatie gebruik je ongeveer 15 liter zuurstof per minuut. Als je weet dat een gemiddelde reanimatie een klein halfuur duurt, met soms uitschieters van drie kwartier, dan is dat aantal relatief. Maar goed, we kunnen weer een tijdje door. Ik wil ook Mieke Leroy en Jo Van den Berghe van de stoffenwinkel Perfecta in Deinze bedanken. Zij zijn allebei vrijwilliger bij het Rode Kruis en al onze leveringen zoals de zuurstofflessen komen toe in hun winkel op de Markt. Dit maakt de logistiek heel wat gemakkelijker.”

Matthieu zet het drukke weekend – opnieuw een wachtdienst voor het Rode Kruis-Deinze, gevolgd door een dienst als ambulancier bij Brandweerzone Centrum post Melle – een uurtje later in. “Onze shift begint vanavond om 20 uur in plaats van om 19 uur”, zegt Matthieu. “Ons drie kinderen zijn deze week bij ons en we willen even genieten van een etentje thuis met het ganse gezin. Dat uurtje later is een bewuste keuze, want uit ervaring weet ik dat een oproep anders net voor of tijdens het eten binnenkomt. Daar kan je je klok op gelijk zetten.”

“Of ik het niet beu word, zo non-stop van dienst zijn? Neen, want ik doe dit graag. Als vrijwilliger bepaal je zelf je grenzen en er is nog steeds een verschil tussen iets moeten doen en iets willen doen. We werken misschien wel onbezoldigd, maar we krijgen er vriendschap voor in de plaats; en dat is voor ons van onschatbare waarde. Ons Rode Kruis-team is een enorm hechte groep en we hebben veel aan elkaar. Ook de dankbaarheid van de mensen geeft voldoening, al is die de voorbije tien jaar wel fel afgezwakt. Door de coronacrisis merken we echter een heropflakkering en hopelijk blijft deze appreciatie voor zorgverleners en vrijwilligers duren. Om af te sluiten wil ik iedereen nog de boodschap meegeven om vol te houden. Het wordt een warm, zonnig weekend, maar we raden iedereen aan om voorzichtig te zijn. We hebben de afgelopen week een jongen van 17 jaar en een man van bijna 100 jaar in onze ziekenwagen gehad, allebei zwaar ziek door het coronavirus. Dit is een vuil virus dat geen onderscheid maakt en het einde is helaas nog niet in zicht.”