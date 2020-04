Deel 4 van het coronadagboek van Matthieu Machiels, hulpverlener/vrijwilliger bij Rode Kruis-Deinze Anthony Statius

03 april 2020

15u20 0 Deinze Ook het Rode Kruis vecht mee in de oorlog tegen het coronavirus. Dag en nacht staan vrijwilligers zoals Deinzenaar Matthieu Machiels (48) klaar om onder andere zwaar zieke patiënten naar het ziekenhuis te brengen, onbezoldigd en met evenveel risico om zelf besmet te worden. Lees hieronder deel 4.

Vier oproepen, vier totaal verschillende verhalen. Zo zou je de voorbije 24 uur van Rode Kruis-vrijwilliger Matthieu Machiels in een notendop kunnen omschrijven. Covid-19 heeft verschillende gedaantes en Matthieu heeft ze de voorbije weken allemaal gezien.

“De eerste oproep was voor een tachtiger uit Deinze”, vertelt Matthieu. “Hij was al een paar dagen niet goed en vertoonde de klassieke symptomen: een vuile hoest, koorts en pijn in de borststreek. Toen we arriveerden was zijn vrouw druk bezig met zijn spullen bijeen te rapen. Zij vertoonde geen symptomen van een besmetting en ondanks de bezorgdheid om haar man was ze er vrij gerust in dat alles zou goed komen.

Een totaal ander scenario deed zich voor tijdens de tweede wachtdienst. Daar was het afscheid tussen man en vrouw zeer emotioneel. Het ging om een vijftiger uit Zelzate waarbij de besmetting al was bevestigd. De man had zeer hoge koorts en hoewel hij nog in onze ambulance kon stappen, was hij helemaal gedesoriënteerd. Eens de ambulancedeuren dichtklapten, is zijn vrouw volledig gecrasht. Zal ze haar man ooit nog terugzien? Wat moet ze nu doen? Het zijn vragen waar wij op dat moment het antwoord niet op kunnen geven. Dat is het wrede aspect aan dit virus: er is amper tijd voor afscheid en gezien fysiek contact niet mogelijk is, hakt het afscheid des te dieper in op de dierbaren die men achterlaat. Als hulpverlener probeer je die mensen te troosten, maar veel kan je niet zeggen. Hoop mag je de mensen nooit afnemen, maar valse hoop geef ik ook niet. Zo’n interventies zijn moeilijk, maar na twintig jaar ervaring probeer ik dat hoofdstuk zo goed als mogelijk af te sluiten, anders neem je dat mee naar huis en dan houd je dat niet vol.”

“De andere twee oproepen waren opnieuw totaal verschillend”; vervolgt Matthieu. “Woensdagnacht hebben we een vijftiger uit Aalter naar het ziekenhuis gebracht. De man was bijna volledig verlamd en voor deze interventie was extra mankracht van de brandweer nodig. Een lange interventie, die tot 3 uur geduurd heeft. Na een klassieke nacht van vijf uren slaap, was het al tijd voor de tweede wachtdienst. De laatste interventie voor ons telefoongesprek was een bejaarde vrouw uit een rusthuis in de Vlaamse Ardennen. De vrouw was er zeer slecht aan toe en ze had bijna 39 graden koorts, die niet naar beneden te krijgen was. Toen ze nog beter was, had ze al nagedacht over waardig sterven. In dit geval kregen wij de code DNR mee: do not resuscitate of niet meer reanimeren. Dat wil zeggen dat wanneer het echt niet meer gaat, wij geen pogingen moeten ondernemen om de vrouw in leven te houden.”

De eerste shift liep van 19 tot 7 uur en deze deed Matthieu samen met zijn vrouw Kelly, de tweede voor Kelly deze week. “Het is een beetje anders werken”, zegt Matthieu. “Zo praten we tijdens de rit naar huis over familiale zaken. Ook tijdens een interventie zal ik soms uit spontaniteit zeggen dat ze het aan mijn vrouw moeten vertellen of vragen. Eerst kijken mensen vreemd op, maar eens ze door hebben dat we echt een koppel zijn, krijgen we altijd positieve reacties. Het schept ook vertrouwen omdat men ziet dat we goed op elkaar ingespeeld zijn.”

Terwijl we ons gesprek afronden, krijgt Matthieu een oproep binnen. Drie minuten later belt Kelly terug om te zeggen dat Matthieu al vertrokken is. Wanneer zijn nieuwe shift begint om 19 uur, is Kelly ook weer aan de beurt. Maar dat is geen probleem voor het goed op elkaar ingespeelde koppel.