Deel 3 van het coronadagboek van Matthie Machiels, vrijwilliger bij het Rode Kruis-Deinze Anthony Statius

02 april 2020

18u44 0 Deinze Ook het Rode Kruis vecht mee in de oorlog tegen het coronavirus. Dag en nacht staan vrijwilligers zoals Deinzenaar Matthieu Machiels (48) klaar om onder andere zwaar zieke patiënten naar het ziekenhuis te brengen, onbezoldigd en met evenveel risico om zelf besmet te worden. Lees hieronder het relaas van woensdag 1 april.

“We voelen aan dat heel wat mensen vinden dat zorgverleners die paniek voeden. Maar die mensen onderschatten de ernst van de problematiek. Vooral jongeren, die nog steeds stiekem lockdownfeestjes organiseren en de coronamaatregelen aan hun laars lappen. Zij spelen een gevaarlijk spel dat niet enkel hun eigen gezondheid in gevaar kan brengen, maar zeker ook die van anderen. Mochten mensen wat altruïstischer ingesteld zijn en in hun kot blijven, ook om hun medemens te vrijwaren van besmetting, dan was er geen reden om paniek te zaaien. Het draait niet enkel om u, maar vooral ook om de anderen.”

Dit gezegd zijnde, was het een relatief rustige dag ten huize Machiels-Dierick. “Tijdens mijn nachtdienst - die liep van middernacht tot 7 uur ’s morgens - heb ik één oproep gehad”, zegt Matthieu. “Een dertiger uit Lievegem met milde coronasymptomen: pijn op de borst en ademhalingsproblemen. De man, een student verpleegkunde van buitenlandse origine, was nog goed te been, maar uit ervaring weten we dat dit snel kan omkeren. Samen met Rode Kruis-vrijwilliger Victoria, die dit jaar afstudeert als arts, hebben we de man naar een Gents ziekenhuis gebracht. Een rustige nacht dus, al ben ik daar niet rouwig om, want de laatste dagen zijn zeer intensief geweest.”

Voor Matthieu was woensdag ook een eerste dag op zijn nieuwe job. “Sinds woensdag ben ik fulltime preventieadviseur voor de Vlaamse overheid”, zegt Matthieu. “Ik ben verhuisd van het departement Onderwijs naar het departement Kanselarij. Ik ben nu aan de slag op de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming. Ik zal wel nog voor 10 procent lesgeven aan de AP Hogeschool en het academiejaar afronden. Mijn eerste werkdag bestond vooral uit vergaderingen via Skype. Daarna hebben Kelly en ik samen eten klaargemaakt en even ontspannen, want om 19 uur start de volgende wachtdienst voor het Rode Kruis-Deinze. Deze doen Kelly en ik samen en is afgelopen om 7 uur ’s morgens.”