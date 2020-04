Deel 2 van het coronadagboek van Matthieu Machiels, vrijwilliger bij het Rode Kruis Anthony Statius

01 april 2020

18u43 0 Deinze het Rode Kruis vecht mee in de oorlog tegen het coronavirus. Dag en nacht staan vrijwilligers zoals Deinzenaar Matthieu Machiels (48) klaar om onder andere zwaar zieke patiënten naar het ziekenhuis te brengen, onbezoldigd en met evenveel risico om zelf besmet te worden. Hieronder lees je deel 2.

Wanneer we Matthieu dinsdag rond 18 uur bellen heeft hij net bijna twee wachtdiensten achter de rug. Van 17.30 tot 5 uur was hij samen met Bruno Simoens, een 23-jarige verpleegkundige uit Deinze, van wacht voor het Rode Kruis-Deinze en van 7 tot 19 uur was hij aanwezig in de brandweerpost in Melle als vrijwilliger hulpverlener-ambulancier voor Brandweerzone Centrum.

“Maandagavond- en nacht hebben we twee oproepen binnengekregen”, zegt Matthieu. “Een in de Vlaamse Ardennen en een in het Gentse. Beide mannen toonden opvallend veel gelijkenissen: het ging om jonge veertigers, die elk een medische voorgeschiedenis hebben. In zo’n gevallen komt een besmetting met het coronavirus vier keer zo hard binnen. Ze vertoonden allebei dezelfde symptomen: hoge koorts, ademhalingsproblemen en veel hoesten. Ze waren er allebei slecht aan toe. De ene man kon nog net in onze ziekenwagen stappen, bij de andere ging dat al niet meer. We zien vaak dat zieke mensen soms te lang thuis wachten alvorens ze om hulp vragen. Het is natuurlijk koffiedik kijken welke impact het virus heeft, want het is bij iedereen anders. Beide mannen hebben we binnengebracht in de spoeddienst en ik denk dat ze snel aan een beademingstoestel zullen gelegen hebben. Om 2 uur ’s nachts was ik thuis van de tweede interventie en na een korte nacht ben ik om 5.30 uur opgestaan om mij klaar te maken voor de volgende shift; dit keer bij de Brandweerzone Centrum post Melle.”

“Als vrijwilliger hulpverlener-ambulancier bij de brandweerzone Centrum sta ik samen met mijn collega voor het vervoer van patiënten. Tijdens die wachtdienst hebben we uitzonderlijk slechts één oproep gehad, dit keer een volledig ander verhaal dan vorige nacht. De oproep kwam van een man die de leeftijd van de 100 benaderde. Een levendige kerel, die nog thuis woont. Hij had covid-positief getest, net zoals zijn omgeving en dus moest hij naar het ziekenhuis. Je zag dat hij het er zeer moeilijk mee had. Dit bewijst nog maar eens dat het coronavirus geen onderscheid maakt, veertigers of een man van in de negentig jaar, iedereen kan besmet worden. De boodschap blijft dus: blijf binnen en respecteer de regels van social distancing.”

“De rest van mijn shift heb ik vooral administratie gedaan voor mijn werk op de AP Hogeschool, voor het Rode Kruis en voor de Brandweerzone Centrum. Voor het Rode Kruis heb ik heel wat bestellingen gedaan. We zitten bijna door onze voorraad zuurstof en het is deze dagen niet evident om er aan te geraken. Ik heb er kunnen bestellen en hopelijk komt de levering snel toe. Om 19 uur ga ik naar huis en dan maak ik mij klaar voor mijn nieuwe shift voor het Rode Kruis: die start om middernacht.”