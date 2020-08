Debby (42) opent Alfashion Boutique: “Mode, koffie en champagne onder één dak” Anthony Statius

22 augustus 2020

14u22 4 Deinze Debby Schelstraete heeft woensdag de deuren geopend van Alfashion Boutique, een modezaak voor heren en dames langs de Leernsesteenweg in Deinze. De 42-jarige fashionista uit Sint-Martens-Leerne, die vorig jaar haar eigen modeagentschap uit de grond stampte, biedt er haar klanten ook een kopje koffie of een glaasje champagne aan. “Wanneer mijn klanten gelukkig buiten stappen, dan ben ik ook gelukkig”, zegt Debby.

Eind juni trokken Sara De Graeve en Anthony Bultinck de stekker uit hun babywinkel Kastaars. Het pand aan de Leernsesteenweg 177 in deelgemeente Bachte-Maria-Leerne heeft ondertussen een nieuwe bestemming gekregen. Vorige week opende Debby Schelstraete er Alfashion Boutique.

“Ik werk ondertussen 22 jaar in de modebranche”, vertelt Debby. “Tijdens mijn studies visual merchandising werkte ik als etalagist en tot vorig jaar was ik actief bij een groot modeagentschap uit Antwerpen. In december vorig jaar heb ik beslist om mijn eigen ding te doen en zo is mijn eigen modeagentschap Alfashion Brands ontstaan. Het was ook altijd mijn droom om een eigen kledingzaak te openen en door de coronacrisis is dit in een stroomversnelling geraakt. Met mijn agentschap kon ik tijdens de lockdown niet veel doen, aangezien alle winkels dicht waren. Mensen hebben de voorbije maanden het lokaal shoppen herontdekt en dus leek het mij een ideaal moment om mijn winkel te openen.”

“Bij Alfashion Boutique komen de mensen voor een totaalbeleving”, vervolgt Debby. “Mijn winkel is een gezellige plek met een zithoek en een bar waar je kan genieten van een kopje koffie of een glaasje champagne tijdens een leuke babbel. Ik heb merken voor mannen en vrouwen in huis, waaronder Goodmatch, Karma Koma en Fiveunits. Daarnaast heb ik heel wat accessoires, waaronder juwelen van het Portugese merk Sopro. Achter ieder merk moet een leuk verhaal zitten en ik focus mij op duurzame producten. Kortom; hier vind je betaalbare, modieuze en originele kledij in een gezellig kader.”

Meer info via www.alfashionboutique.com.