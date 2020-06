De Wassende Maan zoekt extra aandeelhouders Anthony Statius

04 juni 2020

12u31 0 Deinze Bioboerderij De Wassende Maan in Astene (Deinze) is op zoek naar extra aandeelhouders om verder te kunnen groeien. Dit jaar wil men een kapitaalsverhoging van 100.000 euro doorvoeren en op een week tijd haalden de bioboeren al 41.000 euro aan nieuwe aandelen op.

In 1986 waren zes vrienden de allereerste coöperanten van De Wassende Maan. Door hun kapitaal samen te leggen konden ze oprichtster Kristien Dewitte steunen in haar pionierswerk in de biodynamische landbouw. Ondertussen telt de coöperatieve al meer dan 250 aandeelhouders.

“Meer en meer klanten willen bij die bijzondere groep horen”, zegt communicatieverantwoordelijke Karen Verschueren. “De willen de boerderij verder versterken door dit jaar een kapitaalsverhoging van maximaal 100.000 euro door te voeren. De lancering van deze zoektocht naar nieuwe coöperanten was een razend succes, want na amper acht dagen haalden we al 41.000 euro aan nieuwe aandelen op.”

“Door met meer mensen de krachten te bundelen worden duurzame investeringen mogelijk”, vervolgt Karen. “Zo is de winkel aan uitbreiding en vernieuwing toe, en de software van de webshop voor biobox-abonnees vraagt om een update. De aankoop van bijkomende landbouwgronden in Astene vergt nieuw kapitaal en ook de dagelijkse werkingskosten stijgen door het grote succes van de korte keten verkoop. Wie coöperant wil worden kan dit door aankoop van minstens 3 aandelen ter waarde van 270 euro per aandeel. In ruil voorziet De Wassende Maan onder andere 3 procent korting op alle aankopen in biobox, biowinkel en webshop en 20 procent korting op workshops op de boerderij.”

Meer info via www.dewassendemaan.be.