De Wassende Maan viert komend weekend feest: veertig jaar pionieren op het veld Anthony Statius

19 september 2019

14u09 0 Deinze Bioboerderij De Wassende Maan bestaat veertig jaar en dit wordt komend weekend gevierd met een feestweekend. Op veertig jaar tijd is het pioniersproject van Kristien De Witte uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met tientallen medewerkers. “Vooral onze biobox doet het uitstekend, want onze producten komen al bij meer dan 1.000 gezinnen uit de ruime regio op tafel", zegt coördinator Jan Vanhuysse.

In 1979 werd De Wassende Maan letterlijk uit de grond gestampt door biopionier Kristien De Witte. Veertig jaar later is de bioboerderij in de Beekstraat in deelgemeente Astene nog steeds een bloeiend bedrijf met zo’n 20 hectare aan gronden in de regio rond Deinze en Zulte.

“De wortels van boerderij De Wassende Maan stammen uit de pionierstijd van eind jaren zeventig", vertelt communicatieverantwoordelijke Karen Verschueren. “Kristien De Witte en andere pionierende bioboeren uit die tijd hadden één belangrijk ding gemeen: geen van hen had een landbouwachtergrond, maar uit onvrede met de gangbare praktijken in de landbouw beslisten ze dan maar om het zelf en beter te doen. De allereerste bio-boerderijen werden geboren en De Wassende Maan in Astene was de eerste in Oost-Vlaanderen.

Waardevolle biogrond

“Van deze pioniersgeest is de afgelopen veertig jaar nooit iets verloren gegaan”, zegt coördinator Jan Vanhuysse. “Enkele mijlpalen zijn de oprichting van een vooruitstrevende coöperatieve, het verwerven van het Demeter-label voor biodynamische landbouw, de ‘uitvinding’ van het groentenabonnement in 1995 en het uitbouwen van een biowinkel op de boerderij. Er werd een grote schuur gebouwd, de tunnelserres namen in omvang toe en nieuwe gronden in Deinze en Zulte werden tot waardevolle biogrond verbouwd. Het totale landbouwareaal omvat nu 24 hectare. Vandaag werken er al 24 mensen op De Wassende Maan en samen met de vele seizoenswerkers vormen we een zeer grote en diverse groep enthousiaste medewerkers. Ondertussen wordt achter de schermen druk gewerkt aan nog meer innovatie. Voor de meer dan 1.000 gezinnen die wekelijks genieten van een biobox vol verse oogst is recent een webshop geopend en er wordt gesleuteld aan een flexibelere formule, zodat mensen bovenop de vaste pakketten nog extra producten kunnen bestellen. In de biowinkel rijzen plannen voor een forse verbouwing en uitbreiding.”

Feest in de biowinkel

Bij De Wassende Maan laten ze de veertigste verjaardag niet zomaar voorbijgaan. Op vrijdag 20 en zaterdag 21 september is er feest in de biowinkel en dan trakteert men met vijf procent korting op het hele assortiment. Er zijn doorlopend degustaties en demonstraties, kinderanimatie en een gezellige biobar met hoeveijsjes. Verder geven de boeren rondleidingen achter de schermen en op het veld en dit om 11, 13.30 en 14.30 uur.

Meer info via www.dewassendemaan.be.