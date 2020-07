De Wassende Maan blijft investeerders aantrekken: “Volgend jaar uitbreiding biowinkel” Anthony Statius

12u58 2 Deinze Op 6 weken tijd sloten meer dan 80 nieuwe coöperanten zich aan bij de coöperatie van De Wassende Maan. Hierdoor kan de bioboerderij in Astene (Deinze) verder investeren in onder andere een uitbreiding van de biowinkel.

Sinds de oprichting in 1979 is bioboerderij De Wassende Maan in Astene uitgegroeid tot een vaste waarde in de Oost-Vlaamse biosector. Eind mei lanceerde het bedrijf een coöperatieve en op 6 weken tijd wist men de kapitaalronde succesvol af te sluiten. De coöperatieve verwelkomde 82 nieuwe coöperanten en de bestaande coöperanten tekenden in op bijkomende aandelen.

Investeringen mogelijk

Voorzitster Chris Maryns van de raad van bestuur: “Deze duurzame symbiose met de klanten is van grote waarde voor ons bedrijf. Wat de bioboer oogst, met levering recht bij de klant, wordt zichtbaar naar waarde geschat. Door middel van het nieuwe kapitaal zullen grote investeringen mogelijk worden, zoals een update van de gebruiksvriendelijke software en webshop bij het abonnement op onze bioboxen. In 2021 staat een verdubbeling in oppervlakte van de biowinkel op de planning. Op de akkers willen de boeren de biogronden uitbreiden en de werkwijze innoveren om aan nieuwe noden tegemoet te komen.”

“Tijdens coronatijden vonden vele nieuwe klanten de weg naar De Wassende Maan”, vervolgt Chris Maryns. “Het draagvlak voor de korte keten is duidelijk gegroeid. Meer en meer mensen staan stil bij de herkomst, gezondheid en duurzaamheid van voeding. Zowel de biobox als de winkel kenden een toevloed aan nieuwe klanten. Meer en meer lijkt dit een duurzame verbinding tussen boerderij en de burger te worden. Het succes van de kapitaalsverhoging is onze kers op de taart.”