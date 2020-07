De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met cafébaas Karsten Peck uit Deinze: “Farm is het soort initiatief dat deze stad nodig heeft”

Deinze

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag vertelt cafébaas Karsten Peck uit Deinze waarom hij verknocht is aan Farm, het fabrieksgebouw dat werd omgebouwd tot ontmoetingsplaats voor kunstenaars en andere creatievelingen. “Tijdens de lockdown heb ik hier mijn schildersatelier gevestigd, de ideale manier om mijn hoofd leeg te maken”, zegt Karsten.