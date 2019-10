De Sterrebloem wint Leraarskamer Award 2019 Anthony Statius

28 oktober 2019

08u33 0 Deinze De Sterrebloem heeft de felbegeerde SETT Leraarskamer Award 2019 gewonnen. Met het prijzengeld van 4.000 euro mag de school uit Meigem haar nieuwe leraarskamer inrichten naar wens.

Ervaringsgerichte basisschool De Sterrebloem heeft nog maar net een nieuwe leraarskamer en men schreef zich in voor de wedstrijd Leraarskamer Award 2019 van SETT (School Education Transformation Technology). Na een lange, spannende strijd haalde het team van De Sterrebloem de meeste likes binnen via de SETT-Facebookpagina en men slaagde er ook in de jury te overtuigen.

“De overwinning levert ons een budget van 4.000 euro op om onze leraarskamer in te richten”, klinkt het bij De Sterrebloem. “Eens de werken klaar zijn, wordt de kamer omgedoopt tot De Bolster, een plek van ontmoeting en onthaasting, van samenwerking tussen begeleiders, ouders én kinderen. Het is een plek van geborgenheid waar we bij een koffie een luisterend oor kunnen bieden aan ouders, waar ouders verhalen kunnen uitwisselen, waar begeleiders kunnen samenwerken en plannen, waar de coördinator vanuit het centrum van de school ondersteuning kan bieden en waar kinderen welkom zijn in een open leercentrum. Met de erkenning van het publiek en de jury wordt onze droom voor een leraarskamer binnenkort werkelijkheid en hiervoor willen we iedereen bedanken.”