De Sterrebloem organiseert koffieconcert op Open Monumentendag Anthony Statius

05 september 2019

11u03 0 Deinze Basisschool De Sterrebloem in Meigem kreeg dit jaar de kans om een van de stopplaatsen te zijn tijdens de Open Monumentendag op zondag 8 september. Ter ere daarvan organiseert de school een koffieconcert.

“Onze school is zondag doorlopend te bezichtigen vanaf 10 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds”, zegt coördinator Ellen De Dapper. “Ouders en begeleiders zorgen voor een rondleiding ter plaatse. Om deze bijzondere gelegenheid extra in de verf te zetten, luisteren we de dag sfeervol op met een koffieconcert. Daarvoor verzamelen we vanaf 14 uur op De Sterrebloem en een uurtje later geven Nicolas Duchatelet (zang en gitaar) en Bjorn Vandendriessche (viool) het beste van zichzelf. Nadien zorgen ook de kinderen van De Sterrebloem zelf voor een muzikaal intermezzo. Ondertussen kunnen alle aanwezigen genieten van een heerlijke kop koffie en huisgemaakt gebak.”