De Sterrebloem organiseert “boskamp-in-je-kot” Anthony Statius

04 juni 2020

19u01 0 Deinze Door de coronacrisis kon het boskamp van ervaringsgerichte De Sterrebloem in Meigem niet doorgaan. De begeleiders zorgden deze wel voor een alternatief waarbij de leerlingen op boskamp konden in hun tuin.

Het boskamp is al jaren een traditie in basisschool De Sterrebloem. Het staat garant voor een week van verbondenheid, waarbij de leerlingen slapen in de vrije natuur. Door het coronavirus kon het boskamp niet doorgaan, maar om het kampgevoel op te wekken, zorgden de begeleiders voor een origineel alternatief: de boskamp-in-je-kot-editie.

“De leerlingen van het vijfde leerjaar kregen begin deze week een ‘boskampbox’ met opdrachten meer naar huis”, zegt begeleider Emmy De Schepper. “Een boskamp in de tuin is natuurlijk niet hetzelfde als er echt samen op uit trekken, maar met deze ‘boskampbox’ proberen we er een leuke week van te maken. Enkele opdrachten zijn sjorren, een kamp bouwen of een stok slijpen. Ook het derde en vierde leerjaar kregen elke dag via mail een opdracht doorgestuurd. Heel veel kinderen slapen in tenten in de tuin of maken een kampvuur en dat is tof om te zien.”