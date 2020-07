De Sterrebloem krijgt 102.025 euro voor nieuwe klassen Anthony Statius

02 juli 2020

14u14 0 Deinze Ervaringsgerichte basisschool De Sterrebloem in Deinze krijgt een Vlaamse subsidie van 102.025 euro voor de bouw van twee nieuwe klaslokalen.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) trekt deze regeerperiode in totaal een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs krijgen voor bouw- of verbouwingswerken.

“Hiervan gaat 102.025 euro naar ervaringsgerichte basisschool De Sterrebloem in Meigem (Deinze)”, laat Bart Vermaercke, fractieleider van N-VA Deinze, weten. “De subsidie wordt aangewend voor het bouwen van twee bijkomende klaslokalen, dit ter vervanging van de huidige containerklassen.”

In september vorig jaar werden in De Sterrebloem ook al twee vernieuwde klaslokalen feestelijk geopend tijdens het jaarlijkse startontbijt. De verbouwingswerken in de school omvatten ook nog een nieuwe eetruimte, een polyvalente zaal en een overkapping tussen het nieuwe kleuterblok en het hoofdgebouw.”