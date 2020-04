De Ronde tegen Corona: zo geweldig waren jullie! Thomas Meuleman

06 april 2020

11u16 11 Deinze Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Voor alle beelden kunnen jullie hier terecht. On-ge-loof-lijk bedankt, Vlaanderen!

Rebekka Steyaert uit Deinze had speciaal voor residentie Vroonstalle een hart gemaakt met de boodschap ‘Zorg voor elkaar’.

Jan de Taeye had met zijn kinderen Romi (14) en Victor (12) de Taeye uit Aalter een spandoek gemaakt. “We willen deze boodschap overbrengen aan alle mensen om de moed zeker niet te verliezen. We zijn er voor elkaar.”

Marie-Claire Neyt uit Assenede had een boodschap voor de dertigste verjaardag van haar dochter Jolien omdat ze die momenteel niet samen kunnen vieren.

Ook heel wat superhelden in het Meetjesland, zoals deze twee Spidermans in Assenede. “Superhelden tegen corona”, laat Karin Link ons weten.

Manolito Versmesse uit Eeklo was dan weer verkleed als mix van Spiderman en Captain America. “Als superheld breng ik hulde aan alle helden van nu tijdens deze coronacrisis”, zegt hij.

Peter, Inge, Laure, Lena & Romy Van Meenen-Buysse uit Assenede hadden een groot hart en een bloem in hun tuin gemaakt met een woord van dank voor de zorgsector.

Elodie Corneillie uit Kaprijke heeft een leuke boodschap voor haar opa’s en oma’s.

Christel De Kezel uit Lievegem wenst haar meme een gelukkige 78ste verjaardag. “Samen sterk in moeilijke tijden”, vertelt ze nog.

Marie Vanpoucke uit Maldegem heeft niets dan respect voor alle hulpverleners!

Kristof, Liesbeth, Fien, Hanne en Lotte Hillewaert-Houwaer uit Maldegem missen hun familie en vrienden en betuigen hun medeleven met de nabestaanden van iedereen die overleden is aan het coronavirus.

Hannes Roman uit Zelzate stuurde ons deze foto in. “Omdat onze mama en papa in de zorg werken!!!! Blijf in uw kot”, roepen deze broer en zus op.

Nancy Verbrugge uit bedankt alle helden die de wereld laten draaien.

Phil Mekeirle uit Zulte dankt iedereen voor zijn inzet, discipline, moed en doorzetting. “Samen sterk tegen corona”, zegt hij nog.