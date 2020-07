De Natuurvrienden stippelen coronawandelroute uit Anthony Statius

13 juli 2020

11u49 0 Deinze Georganiseerde wandeltochten zijn niet toegelaten, maar Wandelclub De Natuurvrienden uit Deinze heeft hier iets op gevonden. Zij stippelden hun eerste coronawandelroute uit.

“Onze coronawandeling is een alternatief voor onze geschrapte georganiseerde wandeling in Deurle”, zegt Jos Lannoo van De Natuurvrienden. “De route start aan zaal Ten Hove in de Nieuwstraat 3 in deelgemeente Astene. Deze wandeling kan iedereen op zijn eigen gekozen tijdstip en tempo doen. De pijlen die de route markeren staan er vanaf woensdag 15 juli en dit tot zaterdag 1 augustus. Er zijn twee lussen van 7 kilometer, waarvan er één overwegend door het stadsbos van Deinze gaat en één langs Astene-Sas en de veerboot Bathio. Tijdens de wandeling passeer je een tweetal terrasjes. Op onze website vind je het parcours met alle details zoals de exacte afstand, stijging en moeilijkheidsgraad. Daarnaast kan men voor elke tocht een QR-code terugvinden. Een plan met het parcours kan je eveneens terugvinden op de startplaats.”