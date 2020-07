De Lork heeft nieuw terras: “Ideaal nu iedereen toch liefst buiten geniet” Joeri Seymortier

13 juli 2020

15u50 0 Deinze Brasserie De Lork in Landegem heeft na de renovatie binnen nu ook buiten voor een nieuw terras gezorgd. Ideaal nu iedereen in deze coronatijden graag buiten geniet.

Dieter en Lotte Mortier uit Aalter namen De Lork in Landegem vorig jaar in november over. Ze hadden jaren achter de toog van ’t Brouwershuys in Aalter gestaan, en begonnen in De Lork aan een nieuw verhaal. “We zijn in Landegem zeer goed gestart, maar zoals voor elke horecazaak was het op 13 maart plots gedaan”, zegt Dieter. “Binnen hadden we alles al verbouwd, maar het terrasgedeelte toen nog niet. We hebben tijdens de lockdown gebruik gemaakt van die weken, om een splinternieuw terras aan te leggen. De oude veranda werd afgebroken, en er is een modern en gezellig terras in de plaats gekomen.”

Dieter en Lotte zijn blij dat de klanten na de lockdown zo snel terugkomen. “We hebben van de stad Deinze ook enkele parkeerplaatsen voor de deur mogen inpalmen, om ons terras extra groot te maken. En dat is goed, want we merken echt dat de mensen voor de veiligheid kiezen, en indien mogelijk toch liefst buiten zitten om iets te drinken of iets te eten. We volgen de coronaregels hier strikt, en we merken dat onze klanten dat ook waarderen. Er wordt tegen het weekend weer mooi weer voorspeld, dus dat wordt hier weer genieten op het terras”, klinkt het nog.