De lockdown van presentatrice Evy Gruyaert: “Radio maken vanuit de kamer van mijn dochter, daar is de akoestiek het best”

Deinze

Hoe beleven de BV’s de lockdown? In deze reeks laten we enkele bekende inwoners uit onze streek aan het woord. In deze aflevering trekken we naar de Deinse deelgemeente Astene waar radio- en televisiepresentatrice Evy Gruyaert woont. “Het eerste wat ik ga doen na de crisis? Mijn familie eens goed vastpakken.” Lees meer over bekende Oost-Vlamingen in coronatijden in dit dossier