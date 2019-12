De Kerstman woont tijdelijk in Tolpoortstraat 79 en iedereen is welkom Anthony Statius

18 december 2019

16u14 8 Deinze Wie een kijkje wil nemen in het huis van de Kerstman kan nog tot en met woensdag 25 december vanaf 14 uur terecht in Tolpoortstraat 79 in Deinze. Woensdagnamiddag ontvingen de Kerstman en zijn elf er de eerste bezoekers.

Jong en oud kwam woensdag een kijkje nemen in het huis van de Kerstman in Deinze. Twee jaar geleden woonde hij nog in de leegstaande villa naast Dossche Mills, maar dit jaar verhuisde hij naar het Erfgoedhuis Fonds De Smet in Tolpoortstraat 79.

“Je kan er zijn woonkamer, slaapkamer, werkatelier en slee zien”, zegt centrummanager Chris Verghote van vzw Deinze Winkelstad. “Dit jaar kan je na het bezoeken van het huis nog even gezellig vertoeven in de tuin van de Kerstman. Daar staat een winterbar met koude en warme dranken.” Niet enkel kinderen, maar ook jongeren kwamen genieten van de gezellige sfeer. Michelle (16) en Britney (15) kwamen na school even een kijkje nemen. “Ik hou van de kerstperiode”, zegt Michelle, die les volgt op Leiepoort campus Sint-Theresia. “Mensen zijn vrolijker en de sfeer is overal leuker. De kerstvakantie is net begonnen en het leek me wel leuk om eens een bezoekje te brengen.”

Het volledige programma van het huis van de Kerstman vind je op www.beleefdeinze.be.