De hond uitlaten zonder leiband kan binnenkort in hartje Deinze: achterste deel Kaandelpark wordt hondenuitloopweide Anthony Statius

14 oktober 2019

17u35 4 Deinze Het stadsbestuur van Deinze heeft een nieuwe locatie gevonden voor een hondenuitloopweide. Deze afgesloten weide zal binnenkort ingericht worden in het achterste deel van het Kaandelpark, tussen De Rore Interieur en de kleine vijver van het park, ter hoogte van de tuin van het voormalige Huis Van Thuyne.

In 2013 werd tijdelijk een hondenuitloopweide ingericht op een terrein aan de Louis Dhontstraat, maar aangezien daar appartementen worden gebouwd, moest de stad op zoek naar een nieuwe locatie. Ondertussen zijn we al enkele jaren verder en nu heeft het stadsbestuur de knoop doorgehakt.

“Er is nood aan een terrein in het stadscentrum waar honden zonder leiband kunnen rondlopen en spelen”, zegt schepen van Dierenwelzijn Filip Vervaeke (Open Deinze). “De weide aan de Louis Dhontstraat is al enkele maanden afgesloten en er is veel vraag naar een nieuw terrein. Het Kaandelpark is centraal gelegen en het achterste deel ligt er momenteel verwilderd en verlaten bij. Deze locatie is geschikt om in te richten als hondenuitloopweide. Het gaat om een terrein van zo’n 1.000 vierkante meter dat zal worden afgesloten met een omheining en er zullen ook zitbankjes geplaatst worden. Er is budget voorzien en de werken starten zo snel mogelijk.”

Hondenliefhebber Gilbert De Smedt is alvast blij met dit nieuws: “Ik woon in een appartement op de Markt en ik kom iedere dag met mijn shih tzu Gini wandelen in het Kaandelpark. Ik kan mijn hondje wel laten loslopen, maar het is toch veiliger wanneer dit zou kunnen in een afgesloten deel van het park. Dit is goed nieuws voor alle hondeneigenaars die geen grote tuin hebben om hun hond in uit te laten.”