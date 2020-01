De Gemaskerde Hand speelt theaterthriller Anthony Statius

03 januari 2020

13u19 0 Deinze Theater De Gemaskerde Hand staat binnenkort met de theaterthriller Een inspecteur belt aan op de planken in de zaal Sint-Martinus in Petegem. De kaartenverkoop is ondertussen gestart.

Een inspecteur belt aan is een theaterthriller van J.B. Priestley in een regie van Marc Houtekier. De toeschouwer is getuige van een verlovingsfeest van Eveline en Geert, een typische avond met een feestmaal, speech en drankjes. Alles verloopt relatief normaal, tot er een inspecteur aanbelt en de hele avond een andere wending krijgt. Het is geen klassieke whodunit, maar een psychologische thriller met een verrassend einde.

De cast bestaat uit Kathy Algoet, Céline De Pourcq, Etienne Leroy, Lynsey Van Aelst, Sophie Van Aelst, Piet Van Driessche en Jente Vanhaesebroeck. Er zijn voorstellingen op zaterdag 25 januari, vrijdag 31 januari, zaterdag 1, vrijdag 7 en zaterdag 8 februari, telkens om 20 uur. De kaarten zijn genummerd en het aantal plaatsen is beperkt.

Meer info en reservaties via www.degemaskerdehand.be.