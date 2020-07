De eerste zomer van vader Bart en zoon Tim in theaterbar Studio: “Van 1.000 man per weekend naar niets, dat was frustrerend”

Deinze

De lockdown zit erop, en alle cafés en winkels kunnen weer open. In onze nieuwe zomerreeks ‘De eerste zomer van…’ gaan we deze week in het Meetjesland en de regio rond Deinze op zoek naar zaken die nog geen jaar open zijn, de coronacrisis overleefd hebben, en nu hopen op een spetterende zomer. Vandaag stappen we binnen in Studio, de horecazaak in het Leietheater, het nieuwe cultuurcentrum van Deinze. “Als we één ding geleerd hebben, dan is het dat we onze klanten nog meer moeten koesteren. Zonder volk ben je niets”, zegt zaakvoerder Bart Van Cauwenberghe.