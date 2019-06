De Driesjes wuiven oprichters Patrick en Patricia uit: “Dankzij Pat en Pat kunnen mensen met een beperking voetballen” Anthony Statius

22 juni 2019

10u18 0 Deinze De Driesjes van KFC Sparta Petegem hebben vrijdagavond afscheid genomen van Patrick en Patricia Verzele. Het koppel stond vijf jaar geleden aan de wieg van de G-ploeg, die ondertussen al zo’n zestig spelers van alle leeftijden telt. Patrick en Patricia gaan in Spanje van een welverdiend pensioen genieten en Johan De Smet neemt de voorzittersfakkel over. “Dankzij Pat en Pat krijgen mensen met een beperking de kans om te voetballen”, zegt Johan.

Vrijdagavond vond de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Spartaan van De Driesjes, de G-voetbalploeg van voetbalclub Sparta Petegem, plaats. De spelers, trainers en bestuursleden namen er tegelijkertijd ook afscheid van oprichters Patrick en Patricia.

Kersvers voorzitter Johan De Smet nam het woord: “Zonder Patrick en Patricia zouden De Driesjes niet bestaan. Toen Patrick nog sportief coördinator en trainer was stelde hij vast dat de clubmissie van Sparta Petegem niet helemaal klopte. ‘Iedereen moet de kans krijgen om te voetballen’ staat er, maar in 2014 gold dit nog niet voor mensen met een beperking. Hij trok naar de raad van bestuur en kreeg groen licht om een G-ploeg op te richten. De eerste spelers vond hij in Huize Kattebeek en in september vonden de eerste trainingen plaats. Maar het kon niet snel genoeg gaan voor Patrick en op 11 november 2014 organiseerden we samen met het stadsbestuur het eerste toernooi voor G-ploegen. De Driesjes waren geboren en op vijf jaar tijd zijn we gegroeid van acht naar een zestigtal spelers. Ook de bestuursploeg en het aantal trainers zijn fors gegroeid en onder impuls van Patrick en Patricia werden meerdere initiatieven opgestart zoals de paasstage, het Herfsttornooi en meerdere steunacties. Er wacht ons dus een grote verantwoordelijkheid om hun levenswerk verder te zetten.”

Voor Patrick en Patricia werd het een emotioneel afscheid. Het koppel geniet sinds kort van een welverdiend pensioen onder de Spaanse zon. “We gaan De Driesjes zeker missen, maar soms moet je keuzes maken in het leven”, zegt Patrick. “We verblijven het grootste deel van het jaar in Spanje en dan is het onmogelijk om intensief met de G-ploeg bezig te zijn. Maar we laten De Driesjes met een gerust hart achter en we blijven hen volgen. Het belangrijkste is dat voetbalplezier op de eerste plaats komt en dat mensen met een beperking van alle leeftijden gratis kunnen blijven meedoen.”

“De toekomst van De Driesjes begint dit weekend met een verkenningstocht naar onze stageplaats in Loppem”, zegt Johan De Smet. “Op 5 augustus trekken we naar het provinciaal overleg van het G-voetbal, waarna we ons programma voor volgend seizoen zullen afwerken.”