De drie mama’s verzamelen 13.116 euro voor Saying Goodbye Anthony Statius

29 december 2019

10u35 0 Deinze Doris Van Houtte, Bénédicte Gernaey en Greet Vastershaeghe, de drie mama’s uit Deinze die elk een zoon verloren door zelfdoding, hebben 13.116 euro geschonken aan de vzw Saying Goodbye. Deze vereniging steunt mensen die een dierbare verloren zijn.

“We hebben een intense periode achter de rug”, zegt Greet. “In september zijn we gestart met een pannenkoekenverkoop en op zaterdag 26 oktober stonden we met ons pannenkoekenkraam op de markt in Petegem, op zondag 27 oktober in Zulte en op woensdag 30 oktober in Deinze. Op 14 en 15 december deden we nog een allerlaatste pannenkoekenverkoop op de kerstmarkt in Deinze, waar we de pannenkoeken warm en koud aanboden met chocolademelk en andere warme en koude dranken. In totaal verkochten we 1.800 kilogram pannenkoeken. Daarnaast hebben we ook op twee rommelmarkten gestaan, namelijk in de Oude Brugsepoort op 28 september en in de Slachthuisstraat op 5 oktober. Daar verkochten we allerlei gekregen oude spullen.”

“Heel wat mensen hebben ons tijdens deze acties enorm gesteund”, vervolgt Greet. “Niet alleen door pannenkoeken te kopen, maar ook door hun verhalen, hun warmte, hun bemoedigende woorden, hun bewondering voor onze inzet, vooral na wat wij zelf meegemaakt hebben. We beseffen dat door onze aanwezigheid en onze openheid over de zelfdoding van onze zonen, we mensen, lotgenoten, kunnen helpen door te luisteren naar hun verhaal. We willen op die manier zelfdoding bespreekbaar maken en het taboe die er nog steeds rond bestaat doorbreken.”

Op 23 december overhandigden de drie mama’s in het kader van de Warmste Week in Kortrijk een cheque van 13.116 euro aan Frederique Van Assche en haar team van de vzw Saying Goodbye.