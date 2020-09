De Drie Mama’s verkopen opnieuw pannenkoeken voor Warmste Week Anthony Statius

21 september 2020

08u35 2 Deinze Greet Vastershaeghe, Doris Van Houtte en Bénédicte Gernaey zetten zich opnieuw in voor het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. De drie Deinse mama’s, die elk een zoon verloren door zelfdoding, verkopen nog tot vrijdag 16 oktober pannenkoeken voor de Warmste Week.

“De Warmste Week gaat dit jaar niet over het steunen van een goed doel, maar over helpen”, zegt Greet Vastershaeghe. “Toch steunen wij dit jaar opnieuw het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, omdat zij onze steun nodig hebben. Zij helpen mensen in levensnood. De 1813-zelfmoordlijn leunt op vrijwilligers en om dit alles in stand te kunnen houden, is geld nodig. Nu de Warmste Week als sponsor wegvalt, hebben zij meer dan ooit onze steun nodig. Dit doen we door opnieuw pannenkoeken te bakken.”

“Iedereen kan een pakket van 12 pannenkoeken kopen voor 7 euro”, vervolgt Greet. “Mensen kunnen hun bestelling doorgeven via Messenger, WhatsApp of mailen naar greet.vastershaeghe@gmail.com en dit voor vrijdag 16 oktober 2020. De pannenkoeken kunnen afgehaald worden op donderdag 22 of vrijdag 23 oktober in de Hofstraat 11. De opbrengst schenken we persoonlijk aan het Centrum.”