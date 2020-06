De drie mama’s halen Stan Van Samang naar de Brielpoort voor benefiet ter preventie van zelfdoding Anthony Statius

25 juni 2020

10u38 0 Deinze Doris Van Houtte, Bénédicte Gernaey en Greet Vastershaeghe, de drie Deinse mama’s die elke een zoon verloren door zelfdoding, halen Stan Van Samang naar de Leiestad. Samen met de vzw Miracle organiseren de mama’s op 17 april volgend jaar een benefietconcert in de Brielpoort en de opbrengst gaat naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

In het voorjaar van 2021 trekt Stan Van Samang opnieuw de theaters in met een nieuwe indoorshow ‘Anders dan anders’. Op zaterdag 17 april houdt hij halt in Deinze en wie komt kijken, steunt hiermee een ook goed doel. De organisatie is namelijk in handen van ‘De Drie Mama’s’ Doris Van Houtte, Bénédicte Gernaey en Greet Vastershaeghe, drie Deinse vrouwen die elk een zoon hebben verloren door zelfdoding.

“Het benefietconcert van Stan Van Samang was oorspronkelijk gepland op 10 oktober”, zegt Doris Van Houtte. “Die dag is het World Mental Health Day, een zeer belangrijk moment voor Greet, Bénédicte en mijzelf. Nadat we elk een zoon verloren hebben door zelfdoding zetten wij ons al jaren in voor goede doelen die een link hebben met psychologisch welzijn. Door het coronavirus werden de concerten van Stan Van Samang in het najaar afgezegd, maar nu mogen we een nieuwe datum bekendmaken. Op zaterdag 17 april staat Stan in de Brielpoort en het voorprogramma wordt verzorgd door het Deinse dameskoor ‘Les Amies de Charles. Voor de organisatie, de ticketverkoop en de sponsoring schakelden we de hulp in van Deinzenaar Kristof Baertsoen van de vzw Miracle. De opbrengsten van dit concert worden geschonken aan het Centrum voor Zelfmoordpreventie, de organisatie achter de Zelfmoordlijn - 1813.”

Tickets kosten 35 euro en deze kan je online reserveren via www.miraclevzw.be.