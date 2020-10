De drie mama’s en Ferm Petegem openen eerste troostplek Anthony Statius

10 oktober 2020

19u37 0 Deinze In het Martinuspark in Deinze werd zaterdag de eerste troostplek van de stad geopend. Op initiatief van Ferm Petegem en ‘de drie mama’s’ kan je op deze plaats rust en kracht vinden wanneer het even moeilijk gaat. De inhuldiging ging gepaard met pakkende getuigenissen en mooie muziek.

Vrouwenbeweging Ferm, de vroegere KVLV, lanceerde het project Planttroost waarbij men in zoveel mogelijk gemeenten een troostplek wil inrichten voor mensen die het moeilijk hebben. In Deinze werd op initiatief van Ferm Petegem zo’n troostplek ingericht in het Martinuspark. Hiervoor werkte Ferm samen met Doris Van Houtte, Bénédicte Gernaey en Greet Vastershaeghe, beter gekend als de drie mama’s. Zij verloren elk een zoon door zelfdoding.

“De opening van deze troostplek werd niet toevallig op 10 oktober voorzien”, zegt Greet in naam van de drie mama’s. “Vandaag is de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. Een verlies verwerken is moeilijk en vraagt tijd, maar als je dit samen kan doen en op dit mooi plekje in het Martinuspark dan voel je je gesteund en krijg je weer moed om verder te gaan. Het thema is Samen Veerkrachtig en dit wil zeggen dat het belangrijk is om je goed in je vel te voelen, ook bij tegenslag. Normaal gezien was er dit jaar een benefietconcert van Stan Van Samang in de Brielpoort als herdenking van onze zonen, maar door het coronavirus kon dit niet doorgaan. Het concert werd verzet naar 17 april.”

Ook Sabine Van de Vyver, hoofdvroedvrouw in het AZ Sint-Vincentius, bracht een beklijvende getuigenis over hoe zij en haar man Luc te kampen kregen met het coronavirus. De getuigenissen werden muzikaal opgeluisterd door Pantazil.