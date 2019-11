De Dierenvriend in Astene sluit de deuren: “Winkel draait goed, maar gebrek aan personeel” Anthony Statius

13 november 2019

18u27 10 Deinze De Dierenvriend in Astene, al sinds 1992 dé specialist in vijvers, aquaria en materiaal en voeding voor huisdieren, sluit begin volgend jaar de deuren. Door een plots nijpend tekort aan personeel nam zaakvoerder Kim Willems de harde beslissing om er de stekker uit te trekken. “Dit ligt gevoelig, deze winkel is mijn mama haar levenswerk”, zegt Kim. Het z usterbedrijf Wiltae, dat vijvers aanlegt, blijft wel bestaan en verhuist naar De Prijkels.

In 2013 verhuisden Katleen Taelman en haar dochter Kim Willems nog met De Dierenvriend naar een gloednieuw winkelcomplex van zo’n 1.000 vierkante meter langs de Kortrijksesteenweg (N43) in Astene, maar na zes jaar is het over en uit voor de enige dierenspeciaalzaak van Deinze.

Het verhaal van De Dierenvriend begon in 1992, toen Katleen Taelman haar job bij een groothandel voor opticiens opgaf voor haar ware liefde: dieren. In het kleine, maar gezellige winkeltje langs de gewestweg begon Katleen met de verkoop van voeding voor duiven, honden, katten en vissen en wat later kwam daar de verkoop van allerlei materiaal voor vissen bij. In 2013 volgde de verhuis en ondertussen is het kleine dierenwinkeltje van weleer een begrip geworden in Deinze en omstreken. De plotse stopzetting komt dan ook als een donderslag bij heldere hemel. “Enkele van mijn huidige medewerkers willen een andere richting uit”, vertelt Kim. “En aangezien niemand van hen de verantwoordelijkheid voor de winkel wil opnemen, kan ik dit niet meer combineren en moet er een keuze gemaakt worden. Het extra werk dat ik erbij heb voor zusterbedrijf Wiltae en de combinatie met De Dierenvriend wordt teveel en de impact op mijn gezin wordt ook te groot. Nieuw personeel zoeken is niet evident want door onze focus op aquaria en vijvers, vereist dit een heel specifieke kennis, die je niet zomaar snel beheerst.”

“Een bijkomende reden is natuurlijk de verkoop op het internet, wat het niet eenvoudiger op maakt”, vervolgt Kim. “Een derde reden is dat de federale overheid het de uitbaters van dieren- en aquariumwinkels veel moeilijker heeft gemaakt. Zo moet er minstens een iemand in de winkel werken met een diploma dierenzorg en daarnaast zijn ook de regels voor de verkoop van vissen en amfibieën veel strenger geworden. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ik de moeilijke beslissing genomen heb om de handdoek in de ring te gooien. Liever nu stoppen, dan dat de kwaliteit van de winkel zou achteruitgaan en dat De Dierenvriend doodbloedt.”

De Dierenvriend sluit eind januari de deuren en de komende weken is er uitverkoop van alle dieren- en aquariumproducten. Een deel van het vijvergedeelte en de service die hierbij hoort, wordt ondergebracht bij Wiltae. Het gebouw langs de N43 komt te huur te staan. Daarna richten Kim en haar familie alle pijlen op Wiltae. “In 2006 hebben mijn ouders een aparte bvba opgericht die zich volledig focust op de aanleg van vijvers”, zegt Kim. “Samen met mijn echtgenoot Frederik is mijn vader Ignace gespecialiseerd in de aanleg van gewone vijvers, vooral zwemvijvers en bio pools. Volgend jaar verhuizen we naar een magazijn in industriepark De Prijkels, waar er ook een service center komt voor de vijverliefhebbers.”

Meer info via www.dedierenvriend.be.