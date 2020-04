De Ceder vangt herstellende coronapatiënten op: “Wie uit het ziekenhuis komt en niet naar huis kan, is hier welkom” Anthony Statius

06 april 2020

15u24 10 Deinze In herstelverblijf De Ceder in Astene (Deinze) staat een team klaar om coronapatiënten die het ziekenhuis mogen verlaten, maar niet naar huis kunnen, op te vangen. Er staan dertien bedden t er beschikking in een gescheiden afdelingen en momenteel verblijven er al vier mensen die positief getest zijn. Ook in Het Leeuwenhof in Drongen is er plaats voor 17 patiënten, goed voor dertig bedden in totaal. “Deze mensen zijn stabiel en ze komen hier uitzieken”, zegt Geert Stroobant, directeur van Zorgdorpen vzw.

De huidige coronacrisis zet aan tot heel wat nieuwe samenwerkingsverbanden binnen de zorgsector. De Ceder maakt sinds 2015 deel uit van Zorgdorpen vzw, een netwerkorganisatie voor personen met een zorgvraag die op zoek zijn naar gepaste ondersteuning, afgestemd op hun noden. Men biedt er tijdelijk of permanent verblijf, al dan niet met woonassistentie of gespecialiseerde zorg, thuiszorg, dagbesteding, toerisme en herstelverblijf. Sinds kort vangt men er ook herstellende coronapatiënten op.

Afzonderlijk gebouw

“Van zodra de vraag gekomen is, hebben wij niet geaarzeld,” zegt Geert Stroobant, directeur van Zorgdorpen. “Eerst en vooral hebben we bovenop de strenge maatregelen die we reeds in werking hadden gesteld, enkele extra procedures geactiveerd. De omvang van herstelverblijf De Ceder laat toe om cliënten met corona in een afzonderlijk gebouw op te nemen. Ook in het Leeuwenhof in Drongen, waar wij ook eigenaar van zijn, is er een aparte Covid-19-zone afgebakend.”

De inzet van onze medewerkers in deze bijzondere periode is groot. Zij omringen de mensen met de best mogelijke zorg. Dankzij hen zijn we erin geslaagd om in korte tijd naar deze nieuwe werkmethode over te schakelen Geert Stroobant, directeur van Zorgdorpen

“Op basis van de beschikbare informatie en richtlijnen, hebben we de voorbije weken heel wat interne procedures uitgewerkt om cliënten en medewerkers te informeren”, vervolgt Stroobant. “Dankzij deze voorbereiding kunnen we nu snel schakelen. De veiligheid van onze medewerkers en van onze cliënten is hierbij van groot belang. Wij voorzien voor onze zorgverleners complete beschermingskledij bestaande uit schorten, spatbril, mondmasker en handschoenen. Dit dient enerzijds om zichzelf te beschermen én anderzijds om verdere besmetting binnen de organisatie te vermijden. Voor de gasten in het herstelverblijf wordt zorg gedragen zoals voorheen. Onze medewerkers hun inzet in deze bijzondere periode is groot. Zij omringen de mensen met de best mogelijke zorg en vervullen een belangrijke rol in dit hele gebeuren. Dankzij hun inzet zijn we erin geslaagd om op korte tijd naar deze nieuwe werkmethode over te schakelen. Om dezelfde kwalitatieve dienstverlening de komende weken te blijven geven, houden we de vinger aan de pols van zowel de fysieke als psychische gezondheid van ons personeel.”