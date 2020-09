De Ceder opent gastenverblijf zonder zorgfunctie Anthony Statius

22 september 2020

08u40 4 Deinze Herstelverblijf De Ceder in Astene (Deinze) biedt nu ook overnachtingsmogelijkheden aan toeristen of werknemers van bedrijven uit de buurt. De voorwaarde is dat men er minimum drie nachten verblijft.

De nieuwbouw van De Ceder in Astene is de voorbije maanden afgewerkt. Vier eigentijdse blokken met studio’s prijken naast het centraal gelegen herstelverblijf. Terwijl de blokken B, C en D cliënten met een specifiekezorgvraag huisvesten, biedt Blok A overnachtingsmogelijkheden aan een zacht prijsje.

“We mikken vooral op cliënten die meerdere dagen bij ons willen verblijven, en weinig of geen hoteldiensten nodig hebben”, zegt coördinator Roos Strobbe. “Hierbij denken we aan arbeiders, stagiaires of tijdelijke medewerkers van grote bedrijven in de buurt. Maar evenzeer een gedreven wielertoerist kan in de ‘longstay studio’s terecht’. We vragen minimum drie nachten te blijven. De ruime studio’s zijn uitgerust met een kitchenette met kookplaten en frigo en de gebruiker krijgt een basispakket keukenbenodigdheden en de nodige schoonmaakdiensten. Elke studio is voorzien van wifi, een flatscreen televisie en gratis parkeerplaats voor de deur. Voor sportactiviteiten kan de cliënt aan gunstig tarief gebruik maken van de fitness en het zwembad.”

“Het longstay verblijf is een mooie aanvulling op de verblijfsmogelijkheden op de site”, vervolgt Roos Strobbe. “We hebben bewust gekozen om de prijs laag te houden, zodat de cliënt nog ruimte heeft om zijn verblijf naar eigen mogelijkheden en keuze aan te vullen. Een verblijf in de studio’s kost 50 euro per nacht zonder ontbijt en 60 euro met ontbijt inbegrepen.”

Reserveren kan via reservaties.deceder@zorgdorpen.be