De Brielschuur ontvangt eerste klanten: “De start was goed, nu de zomer nog” Anthony Statius

01 juli 2020

18u12 2 Deinze Bart Verdonckt (47) en Ann Cathoir (45) hebben vandaag de deuren van De Brielschuur geopend voor het grote publiek. Het duo, bekend van cateringbedrijf Baveco, is sinds vorige maand de nieuwe uitbater van de cafetaria van provinciaal domein De Brielmeersen. “

Vorige maand kon u in deze krant vernemen dat de horecazaak van De Brielmeersen met Bart Verdonckt en Ann Cathoir nieuwe uitbaters heeft. Zij namen de fakkel over van Bibiane ‘Bibi’ Van den Bossche. Woensdag werden de eerste pannenkoeken, koffies en pintjes geserveerd aan De Brielschuur. De plensbuien gooiden in de voormiddag nog wat roet in het eten, maar later op de dag stroomde het terras goed vol.

“We mogen zeker niet klagen”, zegt Bart. “Om 10 uur hebben we op het gemak kunnen proefdraaien en eens het drukker werd, waren de medewerkers al goed ingewerkt. We hebben de voorbije weken heel wat renovatiewerken uitgevoerd. Het terras werd volledig vernieuwd en ook de zaal kreeg een opfrisbeurt. We werken nu met een open keuken en een afhaalbalie. De klanten kunnen ook op een eenvoudige manier iets bestellen. Op de tafels staat een QR-code en wanneer men die scant, krijgt men de menukaart te zien. Bestellen en betalen gebeurt online en daarna wordt de bestelling aan tafel gebracht. Onze personeelsleden lopen ook rond om bestellingen op te nemen, indien men dat wenst. We plannen nog een openingsfeest van zodra de coronamaatregelen wat versoepeld zijn.”

Meer info via www.debrielschuur.be.